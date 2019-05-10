PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.06 ekside, dolar 6.13 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () – Güne yüzde 0.9 artışla 89 bin 480 puanda başla Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 88 bin 410 puanı ve en yüksek 89 bin 856 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde yüzde 0.09 düşüşle 88 bin 605 puanda.

Güne yüzde 1.55 artışla 117 bin 209 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 114 bin 223 puanı ve en yüksek 116 bin 858 puanı görükten sonra, yüzde 0.07 artışla 114 bin 513 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 21.53 ve yüzde 25.23 düzeylerinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.0537 lira ve en yüksek 6.2050 lirayı gördükten sonra, 6.13 - 6.14 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8038 lira ve en yüksek 6.9680 lirayı gördükten sonra, 6.89 – 6.90 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8830 lira ve en yüksek 8.0810 lirayı gördükten sonra 7.97 – 7.98 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatıçı Yatırım’ın “Bugün, global piyasalarda İngiltere büyüme rakamı ve ABD enflasyon verisi ön planda” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Nisan ayında piyasa beklentisi paralel aylık bazda yüzde 0.1 ve yıllık bazda yüzde 2.5 arttı. Çin’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin üzerinde yüzde 0.9 arttı. ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 arttı. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı değerlendirmede, para politikası ve ekonomik görünüme dair değerlendirmede bulunmadı. ABD’de açıklanan Dış Ticaret Açığı verisi Mart ayında 50 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusunda, Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alındığı ve 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırıldığı açıklandı. TCMB yayımladığı Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusunda, Finansal piyasalarda son dönemdeki gelişmeler dikkate alınarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla; Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine ve Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildiği açıklandı. TCMB, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2.8 milyar dolar likidite verilmesinin ve piyasadan 7.2 milyar lira tutarında likidite çekilmesinin, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar dolar likidite çekilmesinin beklenildiğini açıkladı. Haftanın dördüncü işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 6.1562 - 6.2451 bant aralığında hareket ettiği ve günü 6.1929 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,76 düşüş ile 88 bin 685 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.2 milyar lira olarak gerçekleşti.”