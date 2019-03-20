PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.05 düşüşle başladı, dolar 5.47 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.05 düşüşle 104 bin 807 puanda başladı.Endeks Salı gününü yüzde 0.26 artışla 104 bin 861 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.11 artışla 142 bin 948 puana yükseldi. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST-30 endeksinin Nisan sonu vadeli kontratları ilk

işlemlerde yüzde 0.17 düşüşle 133.075 düzeyinde işlem görüyor. Dolar Mart sonu kontratları da 5.4963 lira düzeyinde hareket ediyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.21 ve yüzde 18.64 düzeyindeler.

Erken İşlemlerde:

- dolar en düşük 5.4736 lira ve en yüksek 5.4820 lirayı gördükten sonra, 5.47 – 5.8 lira aralığında,

-euro en düşük 6.2118 lira ve en yüksek 6.2248 lirayı gördükten sonra, 6.22 – 6.23 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2590 lira ve en yüksek 7.2743 lirayı gördükten sonra 7.26 – 7.27 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın Eldeki kuş mu, daldaki kuş mu?” günlük piyasa bülteninde günün FOMC açıklaması öncesi kar satışları başladığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Altı gün kesintisiz devam eden yükseliş sonrası Avrupa vadelileri ve Asya borsalarında sert satışlar görüyoruz. Satışların negatif haber akışından (ABD - Çin görüşmeleri vs) değil, FOMC açıklaması öncesi fazla uzun pozisyona geçen yatırımcıların pozisyon azaltmasından kaynaklandığını düşünüyoruz.

“Küresel piyasalardaki satış dalgası Borsa İstanbul’a sınırlı oranda yansıdı.

“Günün sorusu akşam yapılacak FOMC toplantısı öncesi yatırımcıların ‘eldeki kuşu mu, daldaki kuşu mu’ seçecekleri. Bilimsel bir cevabımız yok. Ama geçmiş veri ‘eldeki kuş’ ihtimalini artırıyor.”