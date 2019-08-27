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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.05 düştü , dolar 5.8 lirada
Güne yüzde 1.54 düşüşle 95 bin 648 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 95 bin 649 puanı ve en yüksek 97 bin 448 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.05 artışla 97 bin 101 puanda tamamladı. BİST Bankacılık...
EKONOMİ 26.08.2019, 16:18
Güne yüzde 1.54 düşüşle 95 bin 648 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 95 bin 649 puanı ve en yüksek 97 bin 448 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.05 artışla 97 bin 101 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi,gün içinde en düşük 131 bin 726 puanı ve en yüksek 135 bin 275 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.26 düşüşle 134 bin 542 puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.67 artışla yüzde 17 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 5.13 artışla yüzde 17.01 düzeyine yükseldi.
Günün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.7668 lira ve en yüksek 6.2987 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,
- euro en düşük 6.4289 lira ve en yüksek 7.1013 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0744 lira ve en yüksek 7.6164 lirayı gördükten sonra, 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.
BİST Bankacılık Endeksi,gün içinde en düşük 131 bin 726 puanı ve en yüksek 135 bin 275 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.26 düşüşle 134 bin 542 puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.67 artışla yüzde 17 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 5.13 artışla yüzde 17.01 düzeyine yükseldi.
Günün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.7668 lira ve en yüksek 6.2987 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,
- euro en düşük 6.4289 lira ve en yüksek 7.1013 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0744 lira ve en yüksek 7.6164 lirayı gördükten sonra, 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.
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