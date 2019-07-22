PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.04 düşüşle başladı, dolar 5.67 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Temmuz () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.04 düşüşle 101 bin 812 puanda başladı. Endeks geçen haftayı 101 bin 849 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, haftaya yüzde 0.14 düşüşle 146 bin 449 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.53 ve yüzde 17.68 düzeyindeler.

Boston Fed (Merkez Bankası) Başkanı Eric Rosengren, ABD ekonomisinde "işlerin yolunda" olduğunu, bu nedenle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ay sonunda yapacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FMOC) toplantısında "faiz indirimi gerekmeyebileceği"ni söyledi.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6340 lira ve en yüksek 5.6833 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3229 lira ve en yüksek 6.3774 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0530 lira ve en yüksek 7.1078 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında işlem görüyor.

İiş Yatırım’ın “Merkez Bankaları kararları öncesi nasıl pozisyonlanmalı…” başlıklı günlük piyaasa bülteninde iki haftalık süre Merkez Bankalarının kritik faiz kararlarının fiyatlandığı bir dönem olacağı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bu hafta Perşembe günü TCMB ve Avrupa Mekez Bankası ile başlayacak süreç, önümüzdeki hafta çarşamba günü FED faiz kararı ile son bulacak. Lira varlıklar açısından önemli olan, FED’in ve ECB’nin adımlarının büyüklüğü ve neticesinde oluşacak global risk algısı olacak. Global risk algısının seyri, piyasaların, özellikle TL’nin, TCMB kararına göstereceği tepkide belirleyici olacak. Reuters ve Bloomberg anketlerine göre, medyan TCMB faiz indirim beklentileri, sırasıyla, 250 ve 200 baz puan (İş Yatırım Beklentisi 400 baz puan). TL Swap piyasasındaki fiyatlamalar ise en az 300 baz puanlık bir indirimi fiyatlıyor gözüküyor. Dolayısıyla, medyan tahminlerin bir miktar üzerinde bir indirim piyasalar için sürpriz olmayacak. Öte yandan piyasalar FED’İn 25 veya 50 baz puanlık indirime gitmesine, Perşembe günü NY FED Başkanı konuşması sonrasında, 23- 77 ihtimal veriyor. Önümüzdeki iki haftalık süreçte BIST’de 100 bin 600 stop seviyesi ve 106 bin hedefli alım yönlü pozisyonlarının açılabileceğini düşünüyoruz.