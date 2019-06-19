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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.03 yükseldi, dolar 5.83 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () –  Güne yüzde 0.23 düşüşle 94 bin 6 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 93 bin 317 puanı ve en yüksek 94 bin 774 puanı görüdükten sonra günü yüzde 0.03...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.03 yükseldi, dolar 5.83 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () –  Güne yüzde 0.23 düşüşle 94 bin 6 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 93 bin 317 puanı ve en yüksek 94 bin 774 puanı görüdükten sonra günü yüzde 0.03 artışla 94 bin 244 puanda tamamladı.
Güne yüzde 0.46 düşüşle 124 bin 277 puanda başladıktan sonra, gün içinde en düşük 123 bin 934 puanı ve 128 bin 108 puanı gören BİST Bankacılık Endeksi, gün sonunda yüzde 1.95 artışla 127 bin 279 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.19 artışla yüzde 17.83 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.5 düşüşle yüzde 21.84 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.8205 lira ve en yüksek 5.9166 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5197 lira ve en yüksek 6.6256 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3128 lira ve en yüksek 7.4358 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.

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