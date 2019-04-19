PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.03 düştü, dolar 5.81 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 19 Nisan () – Paskalya tatili nedeniyle küresel düzeyde birçok piyasanın kapalı olduğu haftanın son işlem gününde, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 96 bin 737 puanı ve en yüksek 97 bin 293 puanı gördükten sonra, Paskalya nedeniyle birçok ülkede piyasaların kapalı olduğu haftanın son işlem gününü yüzde 0.03 düşüşle 96 bin 861 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 128 bin 53 puanı ve en yüksek 129 bin 794 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.41 düşüşle 128 bin 320 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.51 artışla yüzde 17.79 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.1 düşüşle yüzde 20.9 düzeyine geriledi.

Kapanışa doğru;

- dolar en düşük 5.7880 lira ve en yüksek 5.8347 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5170 lira ve en yüksek 6.5664 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5359 lira ve en yüksek 7.5950 lirayı gördükten sonra 7.58 – 7.59 lira aralığında işlem görüyor.

