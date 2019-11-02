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PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.01 düştü, dolar 5.70 lirada

Haftanın son işlem gününde döviz ve hiss senetlerinde yatay hareketler izlenirken, piyasalar uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in bu akşam açıklaması beklenen kredi notu değerlendirmesi ile Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon...

EKONOMİ 01.11.2019, 18:16
PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.01 düştü, dolar 5.70 lirada
Haftanın son işlem gününde döviz ve hiss senetlerinde yatay hareketler izlenirken, piyasalar uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in bu akşam açıklaması beklenen kredi notu değerlendirmesi ile Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisini izleyecek.
Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 0.22 artışla 98 bin 689 puanda başladığı gün içinde, en düşük 97 bin 678 puanı ve en yüksek 98 bin 813 puanı gördükten sonra, yüzde 0.01 düşüşle, 98 bin 462 puanda kapandı.
Tahvil/bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.92, valörde saat 1630'da son işlem yüzde 12.77 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.77, valörde saat 1630'da son işlem yüzde 12.70 oldu.
Çeşitli kuruluşların anketlerinde Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ekim'de aylık yüzde 2.0 dolayında yükselmesi bekleniyor. Verinin beklentiler ile uyumlu gelmesi durumunda, yıllık enflasyonun baz etkisiyle Eylül'deki yüzde 9.26'dan yüzde 8.5 dolayında bir düzeye gerilemesi bekleniyor. Buna karşılık, bu kez de baz etkisinin ortasından kalkmasıyla Kasım ve Aralık'ta yıllık enflasyonun yeniden çift haneye yükselmesi ve TÜFE'nin yılı yüzde 12'nin biraz üzerinde tamamlaması öngörülüyor.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Yılın son Enflasyon Raporu'nun açıklandığı toplantıda, "Temmuz ayında yüzde 13.9 olarak açıkladığımız 2019 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 12’ye indirdik" dedi ve ekledi: "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11.2 ile yüzde 12.8 aralığında (orta noktası yüzde 12.0), 2020 yılı sonunda ise yüzde 5.3 ile yüzde 11.1 aralığında (orta noktası yüzde 8.2) gerçekleşeceğini öngörmekteyiz."
Gün sonu işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.6999 lira ve en yüksek 5.7400 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3646 lira ve en yüksek 6.4046 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3806 lira ve en yüksek 7.4379 lirayı gördükten sonra, 7.38 – 7.39 lira aralığında işlem görüyor.

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