PİYASALAR – BİST100 yönü eksiye çevirdi, dolar 5.31 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Şubat () – Güne yüzde 0.11 artışla 101 bin 845 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 100 bin 819 puanı ve en yüksek 101 bin 845 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.62 düşüşle 101 bin 100 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.19 artışla 132 bin 404 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.13 artışla yüzde 14.94’e, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.22 artışla yüzde 18.23 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2947 lirayı ve en yüksek 5.3209 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9874 lirayı ve en yüksek 6.0217 lirayı gördükten sonra 6.01 – 6.02 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8336 lirayı ve en yüksek 6.8789 lirayı gördükten sonra 6.87 – 6.88 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “S&P etkisi sürüyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“16 Şubat Cumartesi günü TCMB yaptığı bir açıklama ile zorunlu karşılıklarda değişime gitmişti: ‘Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının bir yıla kadar vadeli mevduat / katılım fonları ile üç yıla kadar (Üç yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı üst sınırı yüzde 5.0’ten yüzde 10’a yükseltilmiştir.’

“Dün güne iyi başlayan borsada ikinci seans gelen satışlarla BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.96 düşüşle 101 bin 728 puandan kapattı. Düşüşü zorunlu karşılıklardaki değişikliğe bağlayanlar olabilir ama günün büyük kısmında banka endeksi artıydı. Bugün S&P saat 17:00'de Türkiye'nin kredi notu, görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin yatırımcılara yönelik bir interaktif webcast düzenleyecek. Bakalım yatırımcıları sakinletebilecek mi yoksa satışları artıracak mı?

“Dünün ilginç olayı doların genele yaygın bir hareketi olmamasına karşın (dolar endeksi yüzde 0.1 düştü) Brezilya, Arjantin, G.Afrika ve Türkiye paralarına karşı değer kazanmasıydı. Dolar/TL 5.30 üstünde işlem görüyor.”