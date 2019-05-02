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PİYASALAR – BİST100 son işlemlerde yüzde 1.52 ekside, dolar 5.97 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 2 Mayıs () – Güne yüzde 0.33 artışla 95 bin 729 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 93 bin 977 puanı ve en yüksek 96 bin 50 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde...

PİYASALAR – BİST100 son işlemlerde yüzde 1.52 ekside, dolar 5.97 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 2 Mayıs () – Güne yüzde 0.33 artışla 95 bin 729 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 93 bin 977 puanı ve en yüksek 96 bin 50 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 1.52 düşüşle 93 bin 961 puanda.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 120 bin 432 puanı ve en yüksek 124 bin 78 puanı gördükten sonra yüzde 1.94 düşüşle 120 bin 462 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 19.95 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.46 artışla yüzde 23.95 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.9571 lira ve en yüksek 5.9837 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,
- euro en düşük 6.6771 lira ve en yüksek 6.7128 lirayı gördükten sonra, 6.68 – 6.9 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.7830 lira ve en yüksek 7.8301 lirayı gördükten sonra 7.80 – 7.81 lira aralığında işlem görüyor.

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