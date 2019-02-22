PİYASALAR – BİST100 haftayı 103 bin 185 puanda kapattı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – Güne yüzde 0.34 artışla 102 bin 839 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 102 bin 612 puanı ve en yüksek 103 bin 468 puanı gördükten sonra, yüzde 0.67 artışla 103 bin 185 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.6 düşüşle 133 bin 263 puana çekildi.

ABD ve Çin arasında süren ticaret görüşmeleri, dünya borsalarında etkili oluyor. Asya ve Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin sonuçlarını beklerken, karışık seyirde.

Görüşmeleri yürüten üst düzey müzakereciler, yaptıkları görüşmelerde ticaret savaşını sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmanın ayrıntıları hakkında pazarlık yürütüyorlar. ABD ve Çin 1 Mart tarihine kadar anlaşmaya varamazsa, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yönelik yüzde 10 olan gümrük vergisi yüzde 25'e yükselecek.

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin birbirlerine uyguladığı gümrük vergilerini artırması yedi aydır uluslararası ticareti aksattığı gibi küresel ekonomik büyümeyi de yavaşlattı.

Sorunlar arasında Çin'i anlaşmaya uymaya zorlayacak mekanizma da yer alıyor. Dünkü görüşmelerden sonra ABD Ticaret Temsilciliği makamından ayrılan Çinli yetkililer soruları yanıtlamadı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Oval Ofis'te Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşeceğini açıkladı.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin, iki ülke arasında bir ticaret anlaşması yapılması halinde Çin’in ABD’den yıllık 30 milyar dolar değerinde tarım ürünü satın almasını öngören bir anlaşma imzalayacak.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.33 düşüşle yüzde 15.32 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.59 artışla yüzde 18.82 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3140 lirayı ve en yüksek 5.3414 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0274 lirayı ve en yüksek 6.0611 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9141 lirayı ve en yüksek 6.9568 lirayı gördükten sonra 6.94 – 6.95 lira aralığında işlem görüyor.