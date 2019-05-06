PİYASALAR –BİST100 haftaya yüzde 0.98 düşüşle başladı, dolar 5.99 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 6 Mayıs () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.98 düşüşle 93 bin 26 puanda başladı. Endeks 29 Nisan haftasını yüzde 0.25 düşüşle 93 bin 946 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, haftaya yüzde 1.87 düşüşle 118 bin 650 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.43 ve yüzde 24.06 düzeylerinde sabit kaldılar.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.9769 lira ve en yüksek 6.0031 lirayı gördükten sonra, 5.99 - 6.0 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6852 lira ve en yüksek 6.7242 lirayı gördükten sonra, 6.71 – 6.72 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8499 lira ve en yüksek 7.8994 lirayı gördükten sonra 7.86 – 7.87 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün yurtdışında veri akışı sakin, Trump’ın Çin ile ilgili açıklamaları fiyatlamalar açısından takip edilecek” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan Hizmet PMI verisi Nisan ayında beklentilere paralel 50.4 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 arttı. Euro Bölgesi’nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalırken yıllık bazda yüzde 2.9 arttı. ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi Nisan ayında piyasa beklentisi üzerinde 236 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Nisan ayında beklentilerin altında yüzde 3.6 oldu. ABD’de açıklanan Ortalama Saatlik Kazançlar verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 oldu. ABD’de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi Nisan ayında 55.2 ile 57.2 olan beklentinin altında geldi. Önceki veri ise 56.2 olarak açıklanmıştı.

“ABD’de Dow Jones sanayi endeksi Cuma gününü 197.16 puan ve yüzde 0.75 artışla 26 bin 504.95 seviyesinde tamamladı. S&P 500 28.12 puan ve yüzde 0.96 artışla gün sonunda 2 bin 945.64 seviyesine yükseldi. Kapanış rekoruna imza atan Nasdaq 127.22 puan ve yüzde 1.58 artışla 8 bin 164 seviyesinde günü ve haftayı kapadı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, 2019 yılı Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.69 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.5 arttı. TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre, 2019 Nisan ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.98 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.12 arttı. Fitch ise kredi notunda ve görünümde değişikliğe gitmedi. Bugün YSK’nın İstanbul seçimleriyle ilgili vereceği karar lira varlıkların yönü açısından takından takip edilecek. Ayrıca Trump’ın Pazar günü attığı twitter mesajında Çin’e uygulanacak vergilerin artırılacağını söylemesi de Asya piyasalarında sert satışların yaşanmasına neden oluyor. Asya’da endeksler yüzde 5-6’lara varan satışlarla karşılaşmış durumda. Bu görüntü yurtiçi piyasalara da bugün yansıyabilir.”