PİYASALAR – BİST100 haftaya yüzde 0.67 artışla 103 bin 875 puanda başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), haftaya yüzde 0.67 artışla 103 bin 875 puanda başladı.Endeks Cuma gününü yüzde 0.67 yükseliş ile 103 bin 185 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.99 atışla 134 bin 649 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.32 ve yüzde 18.82 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3133 lirayı ve en yüksek 5.3275 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0270 lirayı ve en yüksek 6.0497 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9438 lirayı ve en yüksek 6.9678 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Posta kutunuzda iyi haberler var…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, Asya borsalarının Çin önderliğinde sert düştüğü belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Trump’ın Çin’e koyduğu ilave gümrük vergilerinin uygulanma tarihini ertelemesi ve Çin lideri Xi Jinping ile Florida’da görüşeceğini açıklaması sonrası hisse senedi, emtia, gelişmekte olan ülke paraları gibi riskli varlıklarda güçlü alışlar görüyoruz.

“ABD – Çin görüşmelerinin Türkiye ekonomisine doğrudan etkisi sınırlı düzeyde kalacak. Buna rağmen, küresel borsalardaki iyimser havanın devam etmesi durumunda Borsa İstanbul’un önümüzdeki günlerde 104 bin 500’deki direnç seviyesine kadar yükseldiğini görebiliriz. Borsa İstanbul için olumlu görüşümüzü koyuyoruz. “