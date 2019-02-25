Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...

PİYASALAR – BİST100 haftaya yüzde 0.67 artışla 103 bin 875 puanda başladı

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 25 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), haftaya yüzde 0.67 artışla 103 bin 875 puanda başladı.Endeks Cuma gününü yüzde 0.67 yükseliş ile 103 bin 185 puanda tamamlamıştı. BİST Bankacılık Endeksi yüzde...

PİYASALAR – BİST100 haftaya yüzde 0.67 artışla 103 bin 875 puanda başladı

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 25 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), haftaya yüzde 0.67 artışla 103 bin 875 puanda başladı.Endeks Cuma gününü yüzde 0.67 yükseliş ile 103 bin 185 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.99 atışla 134 bin 649 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.32 ve yüzde 18.82 düzeyindeler.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.3133 lirayı ve en yüksek 5.3275 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,
- euro en düşük 6.0270 lirayı ve en yüksek 6.0497 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.9438 lirayı ve en yüksek 6.9678 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım’ın “Posta kutunuzda iyi haberler var…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, Asya borsalarının Çin önderliğinde sert düştüğü belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“Trump’ın Çin’e koyduğu ilave gümrük vergilerinin uygulanma tarihini ertelemesi ve Çin lideri Xi Jinping ile Florida’da görüşeceğini açıklaması sonrası hisse senedi, emtia, gelişmekte olan ülke paraları gibi riskli varlıklarda güçlü alışlar görüyoruz.
“ABD – Çin görüşmelerinin Türkiye ekonomisine doğrudan etkisi sınırlı düzeyde kalacak. Buna rağmen, küresel borsalardaki iyimser havanın devam etmesi durumunda Borsa İstanbul’un önümüzdeki günlerde 104 bin 500’deki direnç seviyesine kadar yükseldiğini görebiliriz. Borsa İstanbul için olumlu görüşümüzü koyuyoruz. “

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328