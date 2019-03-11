PİYASALAR – BİST100 haftaya yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 5.44 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), haftaya yüzde 0.34 artışla 101 bin 887 puanda başladı. Endeks Cuma gününü yüzde 0.73 kayıpla 101 bin 538 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.63 artışla 133 bin 992 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.4 ve yüzde 18.67 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4276 lira ve en yüksek 5.4523 lirayı gördükten sonra, 5.44 – 5.45 lira aralığında,

-euro en düşük 6.0963 lira ve en yüksek 6.1301 lirayı gördükten sonra, 6.12 – 6.13 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0468 lira ve en yüksek 7.0837 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Dışarda deli dalgalar” başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel büyümenin yavaşlaması ve ticaret savaşları endişesiyle dünya borsalarındaki satış dalgası derinleştiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Martın ilk haftasında, dünya ekonomisinin motoru konumundaki üç büyük ekonomiden - ABD, Çin ve Avrupa - gelen yavaşlama sinyalleri moralleri bozdu.

“ABD - Çin görüşmelerinde nihai anlaşmaya yaklaşılması, Fed’in faiz artırımına uzun bir ara vermesi, hükümetin 35 gün kapalı olması nedeniyle verilerde teknik sorunlar olabileceği gibi nedenlerle piyasalar zayıf verilere karşı temkinli kötümser bir tepki verdi.

“Türkiye deli dalgalarla ekonomisinin sert bir şekilde yavaşladığı, borç ödemelerinin yüksek olduğu ve Mart sonundaki yerel seçimler nedeniyle politikanın ekonominin önüne geçtiği zorlu bir dönemde karşılaştı ve Mart başından beri gelişmekte olan piyasalara göre daha kötü performans gösterdi.

“Asya ve ABD vadelilerindeki toparlanma ve liradaki tepki alışları Borsa İstanbul’da hafif yukarı (yüzde 0.2) yönlü bir açılışa işaret ediyor. Bugün açıklanacak ABD perakende satış verisi tepki alışlarının ne kadar kalıcı olacağını belirleyecek.”