PİYASALAR –BİST100 haftaya yüzde 0.27 artışla başladı, dolar 5.95 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 29 Nisan () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftaya yüzde 0.27 artışla 95 bin 39 puanda başladı. Endeks Cuma gününü yüzde 0.3 artışla 94 bin 783 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 124 bin 173 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.56 ve yüzde 21.25 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.9331 lira ve en yüksek 5.9606 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6141 lira ve en yüksek 6.6595 lirayı gördükten sonra, 6.65 – 6.66 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6756 lira ve en yüksek 7.7203 lirayı gördükten sonra 7.71 – 7.72 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Veri akışı yoğun bir hafta…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Güçlü büyüme verisi sonrası yeni zirveler gören ABD borsalarına karşın dünya ekonomisinden ve gelişmekte olan piyasalardan rahatsız edici sinyaller geliyor. Geçen hafta açıklanan dünya ticaret verileri Mayıs 2019 yılından beri görülen en sert yavaşlamaya işaret ediyor. Emin liman olarak görülen yen ve dolar yükselirken, kırılgan beşli üyesi Arjantin pesosu ve lirada sert satışlar görüyoruz.

“Lirada devam eden kayıplar Borsa İstanbul’daki yükselişin kalıcılığını şüpheli bakiye yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Seçimlerine yönelik kararı, Merkez Bankası’nın enflasyon raporu (Salı), PMI (Perşembe) ve enflasyon (Cuma) verileri haftanın önemli gelişmeleri olarak öne çıkıyor.“