PİYASALAR –BİST100 haftaya yüzde 0.11 artışla başladı, dolar 6.05 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Cuma gününü yüzde 0.17 düşüşle 88 bin 315 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.11 artışla 88 bin 628 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi, Cuma günü 113 bin 879 puanda tamamladıktan sonra güne yüzde 0.33 artışla 114 bin 192 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 21.17 ve yüzde 24.36 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.9595 lira ve en yüksek 6.0516 lirayı gördükten sonra, 6.05 - 6.06 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6953 lira ve en yüksek 6.8017 lirayı gördükten sonra, 6.80 – 6.81 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7574 lira ve en yüksek 7.8809 lirayı gördükten sonra 7.88 – 7.89 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Mart sonunda görülen dip seviye olan 90,500 desteğinin kırılmasının ardından teknik görünümün daha da zayıfladığı endekste aşağı yönlü hareketler devam etti. 90,500 direnci aşılmadan yükselişlere karşı temkinli duruşumuzu sürdürürken 90,500 üzerinde 91,500 – 93,000 seviyeleri gündeme gelebilecektir. Geri çekilmelerde ise sene başında gördüğümüz dip seviye olan 87,400 ve devamında geçtiğimiz yıl Ağustos ayında görülen dip seviye olan 84,500 gündeme gelebilir. Endeksin içinde bulunduğu bölgenin oldukça kritik bir destek bölgesi olması ve geçtiğimiz dönemde bu seviyelere doğru yaşanan geri çekilmelerin hızlı tepkiler getirdiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.”