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PİYASALAR –BİST100 haftaya 0.34 düşüşle başladı, dolar 5.89 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Haziran () –  Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.34 düşüşle 90 bin 476 puanda başladı. Endeks, Cuma gününü yüzde 0.32 artışla 90 bin 787 puanda tamamlamıştı. BİST Bankacılık Endeksi,...

PİYASALAR –BİST100 haftaya 0.34 düşüşle başladı, dolar 5.89 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Haziran () –  Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.34 düşüşle 90 bin 476 puanda başladı. Endeks, Cuma gününü yüzde 0.32 artışla 90 bin 787 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.35 düşüşle 117 bin 623 puanda başladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişşim göstermeyerek sırasıyla yüzde 18.04 ve yüzde 22.67 düzeyindeler.
Erken işlemlerde:
- dolar en düşük 5.9048 lira ve en yüksek 5.9290 lirayı gördükten sonra, 5.89 - 5.0 lira aralığında,
- euro en düşük 6.6189 lira ve en yüksek 6.6541 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.4358 lira ve en yüksek 7.4702 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım’ın “Moody’s sonrası piyasalar…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, dünya ekonomisinden gelen yavaşlama sinyallerine ve Trump tarafından atılan yıkıcı tweetlere rağmen küresel piyasaların tepki alışlarıyla yükselidiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“Mayıs sonuna göre ABD hisse senetleri yüzde 5.0, Avrupa yüzde 3.0 ve gelişmekte olan piyasalar yüzde 2.0 yukarıda işlem görüyor.”
“Türkiye dünya piyasalarından negatif ayrışmayı sürdürüyor. MSCI Türkiye sene başından beri yüzde 11 kayıpla açık ara en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke endeksi konumunda. Ağustos 2018 döviz şokuyla ağır yaralanan Arjantin borsası 2019 yılında yüzde 20 değer kazanırken Türkiye varlıkları değer kaybetmeye devam etti.
“Haftasonu açıklanan Moodys’in not indirim kararı, maalesef kısa vadede negatif ayrışmaya devam edebileceğimizi gösteriyor. Türkiye’ye verilen B1 (negatif görünüm) notu kurumun 2002 Temmuz’undan beri verdiği en düşük not ve temerrüte düşmüş Yunanistan’dan görünüm olarak daha kötü.
“Piyasaların Moody’s kararına tepkisinin sınırlı ve geçici olmasını bekliyoruz. Gelişmekte olan ülke varlık fiyatlarını kredi notuyla karşılaştırdığımız çalışma yerel tahviller dışında tüm varlık guruplarında Türkiye riskinin fazlasıyla fiyatlandığını gösteriyor.”

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