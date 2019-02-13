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PİYASALAR - BİST100 günü yüzde 2.04 kayıpla kapattı

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 13 Şubat () – Güne yüzde 0.56 artışla 104 bin 339 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 657 puanı ve en yüksek 104 bin 455 puanı gördükten sonra yüzde 2.04 kayıpla...

PİYASALAR - BİST100 günü yüzde 2.04 kayıpla kapattı

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 13 Şubat () – Güne yüzde 0.56 artışla 104 bin 339 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 657 puanı ve en yüksek 104 bin 455 puanı gördükten sonra yüzde 2.04 kayıpla 101 bin 645 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi yüzde 2.89 düşüşle 133 bin 65 puana çekildi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.75 artışa yüzde 14.80’e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.47 düzeyinde.
Gün sonu işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.2390 lirayı ve en yüksek 5.2664 lirayı gördükten sonra 5.25 – 5.26 lira aralığında,
- euro en düşük 5.9321 lirayı ve en yüksek 5.9630 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.7678 lirayı ve en yüksek 6.8021 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında işlem görüyor.

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