PİYASALAR – BİST100 günü yüzde 1.25 artışla tamamladı, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mart () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günü yüzde 1.25 artışla tamamlarken, dolar 5.46 lira dolayında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısında para politikasını gevşetmeye yönelik bir açıklama ve önümüzdeki dönemde de faiz indirimi yapabileceğine ilişkin beklentilerle dolar endeksi geriledi. Dolardaki küresel gerilemenin iç piyasaya da yansımasının beklenmesi, hisse senetlerine olan talebi artırdı.

Güne yüzde 0.47 artışla 103 bin 785 puanda başlayan BİST100, gün içinde en düşük 103 bin 785 puanı ve en yüksek 104 bin 883 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.25 artışla 104 bin 594 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 140 bin 274 puanı ve en yüksek 144 bin 860 puanı gördükten sonra günü yüzde 3.64 artışla 144 bin 648 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.12 düşüşle yüzde 16.13 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.91 düşüşle yüzde 18.56 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.4448 lira ve en yüksek 5.4732 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1605 lira ve en yüksek 6.2121 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2270 lira ve en yüksek 7.2653 lirayı gördükten sonra 7.21 – 7.22 lira aralığında işlem görüyor.