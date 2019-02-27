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PİYASALAR – BİST100 günü yüzde 0.9 düşüşle 104 bin 141 puanda tamamladı

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 27 Şubat () – Güne yüzde 0.03 artışla 105 bin 117 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 104 bin 117 puanı ve en yüksek 105 bin 269 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.9 düşüşle...

PİYASALAR – BİST100 günü yüzde 0.9 düşüşle 104 bin 141 puanda tamamladı

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 27 Şubat () – Güne yüzde 0.03 artışla 105 bin 117 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 104 bin 117 puanı ve en yüksek 105 bin 269 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.9 düşüşle 104 bin 141 puanda tamamladı.
 BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.94 düşüşle 135 bin 624 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.06 düşüşle yüzde 14.93’e, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.05 düşüşle yüzde 18.76 düzeyine geriledi.
Gün sonu  işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.2868 lirayı ve en yüksek 5.3217 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,
- euro en düşük 6.0238 lirayı ve en yüksek 6.0589 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0176 lirayı ve en yüksek 7.0905 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.9 lira aralığında işlem görüyor.

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