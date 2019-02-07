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PİYASALAR – BİST100 günü yüzde 0.19 artışla 102 bin 784 puanda tamamladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Şubat () – Güne yüzde 0.16 artışla 102 bin 752 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 101 bin 945 puanı ve en yüksek 102 bin 937 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.19 artışla...

PİYASALAR – BİST100 günü yüzde 0.19 artışla 102 bin 784 puanda tamamladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Şubat () – Güne yüzde 0.16 artışla 102 bin 752 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 101 bin 945 puanı ve en yüksek 102 bin 937 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.19 artışla 102 bin 784 puanda tamamladı.
Birleşik Krallık Merkez Bankası’nın (BoE) Perşembe günü, faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 0.75 düzeyinde sabit tutmasıyla sterlin dolar karşısında değer kaybetti.
BoE Başkanı Mark Carney, ülke ekonomisinin anlaşmasız bir Brexit’e hazır olmadığını ve ülkenin 2019 yılı için gayrisafi yurt içi hasılası tahmininin 0.5 puan aşağı çekildiğini duyurdu.
BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.03 artışla 134 bin 231 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.76 artışla yüzde 14.62 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.40 düzeyinde.
Gün sonu işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.2111 lirayı ve en yüksek 5.2754 lirayı gördükten sonra 5.26– 5.27 lira aralığında,
- euro en düşük 5.9144 lirayı ve en yüksek 5.9907 lirayı gördükten sonra 5.96 – 5.97 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.7432 lirayı ve en yüksek 6.8353 lirayı gördükten sonra 6.82 – 6.83 lira aralığında işlem görüyor.

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