PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.39 artışla başladı, dolar 4.53 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mart () –Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.39 artışla 103 bin 853 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 0.27 düşüşle 103 bin 452 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.05 düşüşle 136 bin 993 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değşişm göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.4 ve yüzde 18.68 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4258 lira ve en yüksek 5.4394 lirayı gördükten sonra, 5.43 – 5.44 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1352 lira ve en yüksek 6.1636 lirayı gördükten sonra, 6.15 – 6.16 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1511 lira ve en yüksek 7.1806 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Düzeltme sertleşiyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel büyümenin yavaşlamasına ve ticaretin daralmasına paralel olarak hisse senedi piyasalarındaki satışlar sertleştiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Son 10 yılın en yüksek seviyesine yükselen ABD dış ticaret açığı ve Bej Kitap raporundaki yavaşlama işaretleri sonrası Wall Street’ten başlayarak Japonya, Kore ve Çin’e yayılan bir satış dalgası görüyoruz.

“Türkiye varlıkları, doların güçlendiği ve risk iştahının bozulmaya başladığı küresel konjonktürden, en olumsuz etkilenen piyasalar arasında yer alıyor. Gelişmekte olan ülke paralarındaki oynaklığın son on ayın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen, Türk lirası, Arjantin pesosu ile birlikte en çok kaybettiren gelişmekte olan ülke paraları arasında yer alıyor. MSCI Türkiye, liradaki değer kaybının da etkisiyle Mart ayında yüzde 3.3 değer kaybıyla en kötü performans gösteren gelişmekte olan hisse senedi endeksi oldu.

“Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına rağmen lirada değer kaybının devam etmesi ve banka hisselerindeki yüksek oynaklık kısa vadede Borsa İstanbul’da aşağı yönlü baskının devam edebileceğine işaret ediyor. Olası bir düzeltmede Borsa İstanbul için destek seviyeleri olarak 102 bin 900 ve 101 bin 500 seviyeleri öne çıkıyor.”