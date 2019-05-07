PİYASALAR –BİST100 güne yüzde 2.35 düşüşle başladı, dolar 6.16 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 7 Mayıs () – Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal etmesi ardından Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 2.35 düşüşle 90 bin 801 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 1.03 düşüşle 92 bin 982 puanda tamamlamıştı.

Gelişmeler etkisiyle, BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 3.43 düşüşle 115 bin 893 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.79 ve yüzde 24.06 düzeylerinde sabit kaldılar.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 6.0760 lira ve en yüksek 6.1719 lirayı gördükten sonra, 6.16- 6.17 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8056 lira ve en yüksek 6.9247 lirayı gördükten sonra, 6.91 – 6.92 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9612 lira ve en yüksek 8.1065 lirayı gördükten sonra 8.09 – 8.10 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Piyasalar için yeni stres testi” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“YSK dün öğleden sonraki görüşmesinin ardından, akşam saatlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran tarihinde tekrarlanmasına hükmetti. Seçim ortamının devamı ve yaklaşık bir buçuk ay sürecek politik belirsizlik piyasalar için bir yeni bir stres testi olacak. Bu sabah itibarı ile dolara karşı 6.12 civarında işlem gören lirada ilk tepki yüzde 1.4 değer kaybına işaret ediyor. “