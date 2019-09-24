PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 1.35 artışla başladı, dolar 5.68 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Eylül () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni günü yüzde 1.35 artışla 101 bin 375 puanda başladı.

St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasında geçen yıldan bu yana yaşanan değişikliğin para politikasını bir yıl öncesine göre kayda değer şekilde daha destekleyici, genişlemeci hale getirdiğini, ancak dünya piyasalarının büyük omlasılıkla daha fazlasının yapılmasını beklediklerini söyledi.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6778 lira ve en yüksek 5.7228 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2429 lira ve en yüksek 6.2945 lirayı gördükten sonra, 6.25 – 6.26 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0666 lira ve en yüksek 7.1195 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "ABD teklifi bekleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel borsalar beklenenden zayıf Almanya PMI verisi sonrası zayıfladı. Eylül ayı imalat sanayi PMI verisi 43,5’den 41,4’e gerileyerek Almanya’nın yılın üçüncü çeyreğinde durgunluğa girebileceği korkusunu gündeme taşıdı. Negatif veri sonrası bugün açıklanacak IFO verisinin önemi arttı.

"Ancak risk iştahında bir bozulma görülmüyor. Çin’in dış ticaret görüşmelerini yürüten başbakan yardımcısı Liu He’nin Washington’u 7 Ekim haftasında ziyaret edeceği haberi sonrası ABD vadelileri ve Çin borsasında yukarı yönlü bir seyir görülüyor.

"Türkiye piyasaları güne iyi bir haberle başlıyor. ABD’nin Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için F35’lerin satışı, çelik ve alüminyum vergileri, serbest ticaret anlaşması ve Patriot satışını içeren yazılı bir teklifi Ankara’ya ileteceğine yönelik NTV’de çıkan haber sonrası Türk lirası yüzde 0,5 değer artışı ile en çok değer kazanan gelişmekte olan para birimleri arasında.

"ABD vadelileri ve Asya borsasındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’un yüzde 0,5-yüzde 1,0 arasında yukarıda açılmasını bekliyoruz. ABD ile ilişkilerin düzelmesinden en çok yararlanacak şirketler olarak Aselsan, Halkbank, Erdemir, Borusan Boru öne çıkıyor."