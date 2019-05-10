Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi

PİYASALAR –BİST100 güne yüzde 0.9 artışla başladı, dolar 6.12 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.9 artışla 89 bin 480 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 1.76 düşüşle 88 bin 685 puanda tamamlamıştı.

PİYASALAR –BİST100 güne yüzde 0.9 artışla başladı, dolar 6.12 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.9 artışla 89 bin 480 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 1.76 düşüşle 88 bin 685 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.55 artışla 117 bin 209 puanda başladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 21.53 ve yüzde 25.23 düzeylerinde sabit kaldı.
Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 6.0537 lira ve en yüksek 6.2050 lirayı gördükten sonra, 6.12 - 6.13 lira aralığında,
- euro en düşük 6.8038 lira ve en yüksek 6.6980 lirayı gördükten sonra, 6.87 – 6.88 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.8830 lira ve en yüksek 8.0810 lirayı gördükten sonra 7.96 – 7.97 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım’ın “Tepki alışı bekleniyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“ABD - Çin ticaret savaşı kaynaklı satış dalgası devam ediyor. Görüşmelerin tıkandığı haberlerinin çıktığı geçen hafta Perşembe gününden bugüne dolar bazında kayıplar Çin hisseleri için yüzde 8.5, Avrupa için yüzde 4.0, ABD hisseleri için yüzde 2.5 düzeyine ulaştı.

“ABD - Çin görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Washington gümrük vergisi artışını devreye soktu. Çin misilleme yapacağını açıkladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde iki taraf uzlaşamazsa ortalık karışacak. Başkan Trump’ın Çin görüşmeleri sonrasında Avrupa ile pazarlık sürecini başlatması bekleniyor.
“Türkiye varlıkları dünyaya göre daha kötü performans göstermeyi sürdürüyor. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı ekonominin politikanın gölgesinde kalmaya devam edeceği korkusunu besleyerek yeni bir satış dalgasına yol açtı. Küresel risk iştahının bozulmaya başladığı son bir haftada MSCI Türkiye dolar bazında yüzde 12’ye yakın değer kaybetti.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328