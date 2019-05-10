PİYASALAR –BİST100 güne yüzde 0.9 artışla başladı, dolar 6.12 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.9 artışla 89 bin 480 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 1.76 düşüşle 88 bin 685 puanda tamamlamıştı.



BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.55 artışla 117 bin 209 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 21.53 ve yüzde 25.23 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde:



- dolar en düşük 6.0537 lira ve en yüksek 6.2050 lirayı gördükten sonra, 6.12 - 6.13 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8038 lira ve en yüksek 6.6980 lirayı gördükten sonra, 6.87 – 6.88 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8830 lira ve en yüksek 8.0810 lirayı gördükten sonra 7.96 – 7.97 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Tepki alışı bekleniyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD - Çin ticaret savaşı kaynaklı satış dalgası devam ediyor. Görüşmelerin tıkandığı haberlerinin çıktığı geçen hafta Perşembe gününden bugüne dolar bazında kayıplar Çin hisseleri için yüzde 8.5, Avrupa için yüzde 4.0, ABD hisseleri için yüzde 2.5 düzeyine ulaştı.



“ABD - Çin görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Washington gümrük vergisi artışını devreye soktu. Çin misilleme yapacağını açıkladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde iki taraf uzlaşamazsa ortalık karışacak. Başkan Trump’ın Çin görüşmeleri sonrasında Avrupa ile pazarlık sürecini başlatması bekleniyor.

“Türkiye varlıkları dünyaya göre daha kötü performans göstermeyi sürdürüyor. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı ekonominin politikanın gölgesinde kalmaya devam edeceği korkusunu besleyerek yeni bir satış dalgasına yol açtı. Küresel risk iştahının bozulmaya başladığı son bir haftada MSCI Türkiye dolar bazında yüzde 12’ye yakın değer kaybetti.”