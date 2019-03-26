PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.67 artışla başladı, dolar 5.54 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul 26 Mart () – ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin, 15 ayın dip düzeylerinden hafif yükselmesiyle dolar toparlanırken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.67 artışla 99 bin 990 puanda başladı. Endeks bir önceki günü yüzde 0.51 düşüşle 99 bin 325 puanda tamamlamıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Janet Yellen, ABD tahvil piyasaları getiri eğrisinin terse dönmesinin, her zaman yaklaşan bir resesyonu ya da küçülmeyi haber vermediğini vurguladı.

Yellen, Hong Kong'da yaptığı konuşmada, "Getiri eğrisindeki değişimi bir resesyon işareti olarak görmüyorum. ABD tahvil piyasaları uzun süreli bir ekonomik daralmayı değil bir faiz indirimine ihtiyacı işaret ediyor olabilir" dedi.

Konuşmasında ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlamakta olduğunun bir gerçek olduğunu vurgulayan Yellen, "Evet, büyüme yavaşlıyor; ancak, ekonominin resesyona neden olacak bir düzeye kadar yavaşlamasını beklemiyorum" dedi.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 1.47 artışla 132 bin 36 puanda.

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nda (VİOP) bu sabah BIST-30 endeksinin Nisan sonu vadeli kontratları ilk işlemlerde yüzde 0.26 artışla 126.950 düzeyinde işlem görürken, doların Mart sonu kontratları ise 5.6011 düzeyinde hareket ediyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.35 ve yüzde 18.66 düzeyindeler.

Erken İşlemlerde:

- dolar en düşük 5.4709 lira ve en yüksek 5.5936 lirayı gördükten sonra 5.54 – 5.55 lira aralığında,

-euro en düşük 6.2003 lira ve en yüksek 6.3539 lirayı gördükten sonra 6.28 – 6.29 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2399 lira ve en yüksek 7.3978 lirayı gördükten sonra 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Tepki alışı bekleniyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Küresel satış dalgası sonrası piyasalar yaralarını sarmaya çalışıyor. ABD vadelileri Asya borsaları güne yükselişle başladı. Arjantin ve Brezilya gibi aşırı satış yiyen gelişmekte olan borsalar haftanın ilk gününü yükselişle kapattı.

“Doların küresel olarak gevşemesi ve Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı adımları sonrası Türk lirası Cuma günkü kaybının bir kısmını geri aldı. Ancak 10 yıllık tahvillerdeki kayıp ve hisse senedi piyasasında sanayi şirketleri lehine ayrışma Türk lirasının değer kazanmasını teyit etmiyor.

“Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış reel sektör güven endeksi aylık bazda yüzde 2.4 artışla 99.3’e ulaştı. Endeksteki toparlanmada toplam sipariş miktarı (mevcut durum ve gelecek 3 ay), toplam istihdam (gelecek 3 ay), sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişat alt kalemlerindeki iyileşme etkili oldu. Öte yandan üretim hacmi (gelecek 3 ay) ve ihracat sipariş miktarı (gelecek 3 ay) kalemlerinde gerileme var. Son olarak Mart ayında kapasite kullanım oranı (mevsimsellikten arındırılmış) bir önceki aya kıyasla 0.6 puan artarak yüzde 74.7’ye yükseldi.

“Özetle reel sektör güven endeksinde son iki aydır iyileşme devam ediyor. Alt detaylarda genele yayılan ve özellikle gelecek 3 aya dair göstergelerde bir toparlanma var. Ancak ihracat sipariş miktarı ve üretim hacmindeki gerileme dış ticaret kanallı ivme kaybının olabileceğini gösteriyor. Bu bağlamda başta Avrupa Birliği ekonomisinin seyri önemli olacak. Mart ayına dair açıklanan güven endeksleri dipten çıkışa işaret ediyor. Özellikle gelecek 3 aya dair göstergelerdeki toparlanma ikinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine dair olumlu sinyaller veriyor. Ancak alt detaylar toplanmanın kırılgan olduğuna işaret ediyor.”