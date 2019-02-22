PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.65 artışla devam ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – Güne yüzde 0.34 artışla 102 bin 839 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 102 bin 612 puanı ve en yüksek 103 bin 276 puanı gördükten sonra, yüzde 0.65 artışla 103 bin 219 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.02 düşüşle 134 bin 43 puana çekildi.

ABD ve Çin arasında süren ticaret görüşmeleri, dünya borsalarında etkili oluyor. Asya ve Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin sonuçlarını beklerken, karışık seyirde.

Görüşmeleri yürüten üst düzey müzakereciler, yaptıkları görüşmelerde ticaret savaşını sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmanın ayrıntıları hakkında pazarlık yürütüyorlar. ABD ve Çin 1 Mart tarihine kadar anlaşmaya varamazsa, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yönelik yüzde 10 olan gümrük vergisi yüzde 25'e yükselecek.

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin birbirlerine uyguladığı gümrük vergilerini artırması yedi aydır uluslararası ticareti aksattığı gibi küresel ekonomik büyümeyi de yavaşlattı.

Sorunlar arasında Çin'i anlaşmaya uymaya zorlayacak mekanizma da yer alıyor. Dünkü görüşmelerden sonra ABD Ticaret Temsilciliği makamından ayrılan Çinli yetkililer soruları yanıtlamadı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Oval Ofis'te Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşeceğini açıkladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.26 düşüşle yüzde 15.33 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.27 artışla yüzde 18.76 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3140 lirayı ve en yüksek 5.3329 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0274 lirayı ve en yüksek 6.0552 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9310 lirayı ve en yüksek 6.9568 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Hatlarda sorun var” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“BIST 100 endeksi, dün yüzde 0.51 artışla, 102 bin 494 puandan kapanırken banka Endeksi yüzde 1.1 ile yükselişi sürükledi. Bu artışla beraber BIST100, son altı günün beşinde artmış oldu. Dünkü alıcıların, son yükselişi sürükleyenler olduğunu dikkate alırsak belki de bir rallinin ortasındayızdır, kim bilir.

“Önceki gün Arjantin pesosunun(ARS) sert değer kaybıyla 40 paritesini geçmesi esnasında diğer latin paralarında bir hareket olmamış, ‘neler oluyor’ diye izlerken dün ARS 40'ın altına geriledi. Bu kez Brezilya Reali yüzde 1.2 değer kaybederek dolar karşısında 3.72den 3.77 ye çıktı. Burada bilmemiz gereken ilk şey teknik olarak Realde 3.80, ARS’de 40 üzeri bulaşma etkisinden dolayı bizim için negatif olur. Şimdilik sıkıntı yok yani. Zaten lira dün de 4.0 kuruşluk yatay bir bantta seyretti.

“Global piyasalarda rallide bir günlük dinlenme molası verilmiş gibi. Buna rağmen şubat ayında ABD S&P 500 yüzde 2.6 ve Almanya DAX yüzde 2.2 yükselmiş durumda. Onların sayesinde MSCI World bu ay yüzde 2.4 primli. FED, faiz artırımını durdurdu üstüne “bilanço küçültmeyi durduracağım” dedi. ABD-Çin görüşmeleri müthiş güzel gidiyor. Ama piyasalar gaza yeniden basmakta tedirgin.”