PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.51 artışla başladı dolar 5.44 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mart () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.51 artışla 103 bin 836 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 1.48 düşüşle 103 bin 310 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.76 artışla 143 bin 517 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.09 ve yüzde 18.36 düzeyindeler.

ABD Merkez Bankası (Fed) Piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) politika faizinin en az bu yıl boyunca mevcut düzeyi olan yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında bırakacağını açıklaması ertesinde, erken İşlemlerde:

- dolar en düşük 5.4202 lira ve en yüksek 5.4473 lirayı gördükten sonra, 5.44 – 5.46 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1869 lira ve en yüksek 6.2322 lirayı gördükten sonra, 6.22– 6.23 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1575 lira ve en yüksek 7.2139 lirayı gördükten sonra 7.20– 7.21 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Fed sonrası gözler İngiltere Merkez Bankası’na çevrildi…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalırken yıllık bazda yüzde 2.6 arttı. İngiltere’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 arttı. Amerikan Merkez Bankası (FED), ABD Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) gerçekleştirdiği 19-20 Mart 2019 tarihli toplantısında faiz oranlarında piyasa beklentisine paralel değişikliğe gitmezken faiz koridorunu yüzde 2.25 – 2.50 olarak korudu. Yayımlanan karar metninde, banka bilanço normalleşme sürecinin Eylül ayında sona ermesini öngörüyor. Fed'in bilanço azaltmasının Mayıs'tan itibaren hazine tahvillerin aylık 15 milyar dolara indirilmesi öngörülüyor. Fed’in yayımladığı Ekonomik Projeksiyonlarda, büyüme tahmini 2019 yılı için yüzde 2.1, 2020 yılı için yüzde 1.9 ve 2021 yılı için yüzde 1,8 olarak açıklandı. PCE enflasyon göstergesi tahmini 2019 yılında yüzde 1.8, 2020 ve 2021 yılında yüzde 2.0 olarak öngörülürken İşsizlik Oranı tahmini 2019 yılında yüzde 3.7, 2020 yılında yüzde 3.8 ve 2020 yılında yüzde 3.9 oldu. Aralık ayında yayımlanan ekonomik projeksiyonlara göre büyüme ve PCE enflasyon tahmini 2019 ve 2020 yıllarında aşağı yönlü revize edilirken İşsizlik Oranı tahmini 2019 ve 2020 yıllarında yukarı yönlü revize edildi. Diğer taraftan yayımlanan, nokta çizelgesini incelediğimizde komite üyelerinin faiz tahmini medyan beklentisine göre, Fed’in 2019 yılında faiz artırımına gitmeyeceği ve 2020 yılında ise bir faiz artışına gidebileceği yönünde şekillendiği görülüyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı açıklamalarda, bilanço normalleşme sürecinin kademli olacağını ifade ederken 2019 yılı büyümesinin yüzde 2.0 seviyesinde olacağını öngördüklerini belirtti. Başkan, Fed’in faiz konusunda sabırlı yaklaşımını korumaya devam edeceğini ifade ederken ABD ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu vurguladı. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken Fed toplantısı sonrasında küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kayıpları sonrasında kur fiyatlamalarında 5.4063 seviyeleri civarına varana dek geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. Kurun gün sonunda kayıplarının bir kısmını telafi ettiği ve günü 5.4220 seviyeleri civarında tamamladığı gözlemlendi. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.48 düşüş ile 103 bin 310 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.3 milyar lira oldu.”