PİYASALAR –BİST100 güne yüzde 0.47 düşüşle başladı, dolar 5.83 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.47 düşüşle 92 bin 172 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 0.24 düşüşle 92 bin 605 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, işlemlere yüzde 0.82 düşüle 121 bin 141 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.26 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 22.43 düzeyinde değişmedi.

Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası prosedüründe değişiklik yapıldı. Takasbank'tan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi: "Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası (Piyasa) teminat yönetiminde etkinliğin artırılması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurotahvil ve borsalarda işlem gören standartta altın dayanak varlık Piyasa'da teminata kabul edilen varlık yelpazesine eklenmiş, risk hesaplamalarında ise vade bağımlı olarak artan ve peşinen tahsil edilen başlangıç teminatı uygulaması yerine, işlemin başlangıç teminatının geçen gün sayısı doğrultusunda hesaplanmasına yönelik bir geliştirme yapılmıştır." Değişiklik 17 Haziran'da devreye alınacak.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8031 lira ve en yüksek 5.8476 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5549 lira ve en yüksek 6.6186 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3720 lira ve en yüksek 7.4377 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Merkez Kapıyı araladı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarında hızlı yükseliş sonrası kar satışları devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Beklentilerden düşük gelen enflasyon verisi sonrası faizler gerilerken hisse senedi piyasalarında satıcılı bir seyir görülüyor. Bozulmaya başlayan risk iştahı ile altın ve yen hafif yükseliyor.

“Zayıf ABD enflasyonu sonrası güçlenen Fed faiz indirim beklentisine ve PPK toplantısında faiz indirimine gidilmemesine rağmen Türkiye varlıklarında önemli bir pozitif bir ayrışma görülmüyor. Banka hisselerindeki kar satışları dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda faiz indirimi için kapıyı aralaması sıkı para politikasının etkisini sınırlıyor.

“ABD ve Avrupa borsalarındaki satışlar ve Başkan Erdoğan’ın S400 alınmayabilir spekülasyonunu net bir şekilde reddetmesi üzerine Borsa İstanbul’un yüzde 0.6 gerileyerek 91 bin 900 seviyesindeki destek seviyesini denemesini bekliyoruz.”