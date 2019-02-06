PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 5.20 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST) güne yüzde 0.44 artışla 102 bin 899 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 0.19 artışla 102 bin 448 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.57 artışla 136 bin 987 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.31 ve yüzde 18.40 düzeyindeler.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri değiştirmediği toplantının ardından yaptığı "faiz artışında acele etmeyeceği" yolundaki açıklama ve Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonda "ikna edici bir düşüş görülene kadar" sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine ilişkin uyarısı sonrası gerileyen dolar, 5.20 lira düzeyinde hareket ederken, euro ve sterlin de Salı günün kapanış düzeyinlerinin hafif üzerinde işlem görüyor.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.1943 lirayı ve en yüksek 5.2138 lirayı gördükten sonra 5.20– 5.21 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9230 lirayı ve en yüksek 5.9459 lirayı gördükten sonra 5.93 – 5.94 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7316 lirayı ve en yüksek 6.7551 lirayı gördükten sonra 6.74 – 6.75 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Küresel risk iştahı Türkiye varlıklarını destekliyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları Wall Street’in önderliğinde yükselişini sürdürüyor. Fed’in faiz artışını durdurması ile başlayan yükseliş yüzde 10’a yaklaştı. Küresel risk iştahına duyarlı Borsa İstanbul sene başından beri yüzde 16 getiri ile dünyaya göre daha güçlü bir performans gösteriyor. ABD ve Avrupa borsalarındaki güçlü seyre paralel Borsa İstanbul’da yüzde 0.3 civarında yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Türk lirasının değer kazanmasının verdiği destekle banka hisselerinin sanayi hisselerine göre daha güçlü seyretmesini bekliyoruz."