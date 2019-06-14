PİYASALAR –BİST100 güne yüzde 0.38 artışla başladı , dolar 5.86 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.38 artışla 90 bin 843 puanda başladı. BİST100 Perşembe gününü yüzde 2.27 düşüşle 90 bin 501 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, işlemlere yüzde 0.63 düşüşle 119 bin 375 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 18.11 ve yüzde 22.62 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8530 lira ve en yüksek 5.8847 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6130 lira ve en yüksek 6.6450 lirayı gördükten sonra, 6.62 – 6.63 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4344 lira ve en yüksek 7.4630 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “S400 dalgası…” başlıklı günlük piyasa bülteninde gelişmiş ülke borsalarında sert satış sonrasında toparlanma çabaları görüldüğü belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD ve Avrupa vadelileri tepki alışlarının bugün de devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak gelişmekte olan piyasalarda hava bozmaya başladı.

“Türkiye varlıkları dünya piyasalarından bağımsız bir satış dalgası ile değer kaybediyor. Türkiye’nin S400 alımında geri adım atmayacağının anlaşılması ile hisse senedinden, tahvile, dövizden, CDSe tüm varlık guruplarında sert satışlar görüldü. MSCI Türkiye yüzde 3.9 gerileyerek gelişmekte olan piyasaların 10 katına yakın değer kaybetti.“