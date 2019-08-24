PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 5.76 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.31 artışla 95 bin 688 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 0.13 düşüşle 95 bin 394 puanda kapatmıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.23 artışla 131 bin 147 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.81 veyüzde 16.18 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7562 lira ve en yüksek 5.7777 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3790 lira ve en yüksek 6.4043 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0382 lira ve en yüksek 7.0827 lirayı gördükten sonra 7.03 – 7.04 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Piyasalar Powell’ın akşam üzeri yapacağı konuşmaya kilitlenmiş vaziyette” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Küresel piyasalar FED Başkanı Powell’ın bugün saat 17:00’de Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmaya ve faiz indiriminin zamanlamasına ve boyutuna dair vereceği mesajlara kilitlenmiş durumda. Powell’ın konuşması sırasında 50 baz puanlık bir indirim sinyali vermesi halinde piyasaların tepkisi olumlu olacaktır. Öte yandan, sadece faiz indirimlerinin devam edeceğine dair bir yorum piyasaları tatmin etmeyebilir ve satışları tetikleyebilir. lira varlıklar risk algısının kötüleştiği ortamda benzerlerine göreceli daha kötü performans göstermeye devam ediyor. MSCI Türkiye endeksi’ nin MSCI GOÜ endeksine göreceli performansı 9 Ağustos’tan bu yana gerilemeye devam ediyor. Bugün BIST’de yatay hafif aşağı yönlü bir açılışın ardından Powell’ın açıklamasına kadar yatay bir seyir görebiliriz.”