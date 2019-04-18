PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.3 düşüşle başladı, dolar 5.78 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 18 Nisan () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Çarşamba gününe yüzde 0.3 düşüşle 97 bin 911 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 1.44 artışla 98 bin 203 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 132 bin 509 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.12 ve yüzde 21.51 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7315 lira ve en yüksek 5.7979 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4872 lira ve en yüksek 6.569 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4895 lira ve en yüksek 7.5871 lirayı gördükten sonra 7.57 – 7.58 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Kaygan zeminde sıçramak…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Çin ekonomisinden gelen güçlü verilere rağmen ABD vadelileri ve Asya borsalarında kar satışlarıyla güne başlıyoruz. 2018 4. çeyrekte gördüğü dip seviyelere göre yüzde 16 yükselen fiyatlar ve oynaklık seviyelerindeki düşüş yatırımcıları olası geri çekilmelere karşı korunma satın almaya teşvik ediyor.

“Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. İmamoğluna mazbatanın verilmesi siyasi belirsizliği azaltarak Türkiye varlıklarındaki risk priminin gerilemesini destekledi. Hisse senedinden, tahvile, döviz kurundan CDS’e tüm Türkiye varlıklarında önemli kazançlar görüldü.

“Ancak piyasalardaki yükselişe rağmen halen kaygan bir zemindeyiz. FT gazetesinde çıkan ve Türkiye’nin döviz rezervlerindeki toparlanmanın bankalarla yapılan swap işlemlerinden kaynaklandığını iddia eden haber sonrasında sabah ilk işlemlerde lirada yüzde1.0’e yakın değer kaybı halen kırılgan olduğumuzu gösteriyor.

“Merkez Bankasından swap işlemlerinin rezervler üzerindeki etkisine yönelik açıklama piyasaların seyri üzerinde etkili olacak.”