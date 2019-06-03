PİYASALAR –BİST100 güne yüzde 0.28 düşüşle başladı, dolar 5.85 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Haziran () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.28 düşüşle 90 bin 336 puanda başladı. Endeks Mayıs ayını 0.64 artışla 90 bin 589 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.79 düşüşle 116 bin 971 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 18.85 ve yüzde 24.97 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8301 lira ve en yüksek 5.8677 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4933 lira ve en yüksek 6.5574 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3738 lira ve en yüksek 7.4177 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Ağustos 2018 dip seviyesinden gelen güçlü tepki kalıcı olacak mı?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“23 Mayıs tarihinde, Ağustos 2018 ‘de gördüğü dip seviyesi olan 84 bin 600’ün altına gerileyen (seans içi en düşük 83 bin 535) BIST 100 endeksi bu seviyelerden gelen güçlü tepki alımları ile, yurtdışı piyasalardan olumlu ayrışarak Cuma günü 90 bin 500 seviyesinin üzerinde kapanış yapmayı başardı. Liradaki güçlenmenin de etkisi ile MSCI GOÜ Türkiye endeksi Mayıs ayını sadece yüzde 2.2’lik düşüşle kaparken MSCI GOÜ endeksinde Mayıs ayındaki düşüş yüzde 7.5 oldu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında 29 Mayıs tarihinde yapılan telefon görüşmesi ve Haziran ayı sonunda yapılacak G20 zirvesinde görüşeceklerine yönelik haberler, iki ülke arasında S400 konusundaki anlaşmazlığın Türkiye’nin bu konuda ABD yaptırımlarına maruz kalmadan çözülebileceği yönündeki beklentiler, lira varlıklardaki olumlu ayrışmayı destekleyen temel unsur oldu. Dolayısıyla, tepki hareketinin devamlılığında önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili gelişmeler etkili olacak.“



