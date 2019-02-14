PİYASALAR - BİST100 güne yüzde 0.27 artışla başladı, dolar 5.27 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.27 artışla 101 bin 923 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 2.04 düşüşle 101 bin 645 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.11 artışla 132 bin 749 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.8 ve yüzde 18.47 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2690 lirayı ve en yüksek 5.2927 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9446 lirayı ve en yüksek 5.9828 lirayı gördükten sonra 5.95 – 5.96 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7853 lirayı ve en yüksek 6.8244 lirayı gördükten sonra 6.80 – 6.81 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “BIST 100 FED toplantısı öncesi seviyeye geri döndü” başlılı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünkü işlemlerde bankacılık sektörü hisselerine gelen sert satışların öncülüğünde BIST dünü yüzde 2.04 kayıpla 101 bin 645 seviyesinde kapattı. Endeksin 29 Ocak tarihinde FED toplantısı sonrası gözlenen uzun barın alt noktası olan 101 bin 100 seviyesinden destek bulabileceğini düşünüyoruz. Bu seviyenin yüzde 1.0 altına stop konularak long pozisyon denenebileceğini düşünüyoruz.

“MSCI GOÜ endeksinde dünkü yatay kapanışa rağmen (200 günlük ortalamanın üzerine gelmiş bulunuyor), Türkiye (yüzde – 2.0), Meksika (yüzde - 1.9), Arjantin (yüzde 1.7), Rusya (yüzde -1.9), ve Polonya (yüzde -0.95), GOÜ’ler arasında olumsuz ayrışan grupta yer aldı.

“DXY endeksinin tekrar 97 seviyesini aşması, petrol fiyatlarının 64 dolar seviyesinin üzerine çıkması satış baskısı yapan faktörler arasında.

“Yurtiçinde bugün Aralık ayı sanayi üretimi ve cari açık rakamları ve Şubat ayı beklenti anketi önemli haber akışları. Aralık ayı cari açık tahminimiz -1.6 milyar dolar (Piyasa tahmini :-1.4 milyar dolar). Ayrıca bugün Rusya’da yapılacak Suriye ile ilgili, Rusya-İran-Türkiye üçlü zirvesi de izlenecek. Yurtdışında ise Euro Bölgesi dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklanacak.”