PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 5.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.26 artışla 97 bin 350 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.05 düşüşle 97 bin 101 puanda kapatmıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.28 artışla 134 bin 915 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17 veyüzde 17.01 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8112 lira ve en yüksek 5.8341 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4580 lira ve en yüksek 6.4812 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.3489 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1089 lira ve en yüksek 7.1353 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın Tepki alışı devam eder mi?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya borsaları ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacağı ümidiyle Cuma günkü kayıplarının yüzde 40’a yakınını geri aldı. Başkan Trump’ın Çin yeniden masaya oturmak istiyor açıklaması piyasalardaki iyimserliğin arkasındaki temel gerekçeydi. Ancak Çin cephesinden Başkan Trump’ı teyit eden bir açıklama gelmedi.

“Borsa İstanbul küresel dalgaya karşı gelişmekte olan piyasalara paralel bir seyir izledi. MSCI Türkiye yüzde 1.3 gerileyerek (MSCI GOÜ yüzde 1.3) aybaşından beri kaybını yüzde 9.9 seviyesine (MSCI GOÜ yüzde 7.4) taşıdı. Sanayi şirketleri bankalara göre daha güçlü bir seyir izledi.”