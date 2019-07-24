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PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.25 artışla başladı, dolar 5.71 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Temmuz () –  Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.25 artışla 102 bin 809 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 0.75 düşüşle 102 bin 556 puanda tamamlamıştı BİST Bankacılık Endeksi, güne...

PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.25 artışla başladı, dolar 5.71 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Temmuz () –  Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.25 artışla 102 bin 809 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 0.75 düşüşle 102 bin 556 puanda tamamlamıştı
BİST Bankacılık Endeksi, güne Salı günün kapanış değerine göre bir değişim göstermeyerek 148 bin 730 puanda başladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.28 ve yüzde 17.68 düzeyindeler.
Erken işlemlerde:
- dolar en düşük 5.7001 lira ve en yüksek 5.7301 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.2 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3562 lira ve en yüksek 6.3897 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0965 lira ve en yüksek 7.1272 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım’ın “Pozitif ayrışmaya devam…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“Dünya piyasalarındaki yükseliş ABD - Çin görüşmelerinin yeniden başlayacağı haberi üzerine ivme kazandı. IMF’nin 2019, 2020 yılları küresel büyüme tahminlerini hafif aşağı çekmesinin piyasa etkisi olmadı.
“Borsa İstanbul dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. ABD’nin Türkiye yaptırımlarını gecikmeli ve sınırlı uygulayacağı beklentisi ile MSCI Türkiye Salı günü yüzde 1.7 (GOÜ yüzde 0.2) yükseldi. 10 yıllık tahviller ve Türk lirasında ise Merkez Bankası’nın 300 baz puanın üzerinde faiz indireceği beklentisi ile satıcılı bir seyir var.
“Trump’ın senatörler ile toplantısından sızan pozitif haber akışı satışları sınırlayacaktır."

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