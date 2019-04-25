PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 5.89 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 25 Nisan () – Piyasalarda bugün açıklanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) kararı beklenirken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Perşembe gününe yüzde 0.22 artışla 96 bin 351 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 0.2 artışla 96 bin 142 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.65 artışla 129 bib 456 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 18.3 ve yüzde 20.92 düzeyindeler.

PPK'nın politika faizini yüzde 24'te sabit tutmasının beklendiği piyasalardaki erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8632 lira ve en yüksek 5.8974 lirayı gördükten sonra, 5.89 - 5.90 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5429 lira ve en yüksek 6.5916 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5787 lira ve en yüksek 7.6230 lirayı gördükten sonra 7.62 – 7.63 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “PPK toplantısı öncesi sakin seyir…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Hızlı yükseliş sonrası küresel piyasalarda kar satışlarıyla güne başlıyoruz. Doların güçlenmesi ve Arjantin varlıklarında seçimlere yönelik endişeler nedeniyle sert satışlar posta kutumuzdaki kötü haberler. Uluslararası yatırım bankası Goldman’ın yeniden yapılandırılan kredileri satın almak için Türk banklarıyla görüşmesi günün iyi haberi.

“Türkiye varlıklarında satışlar hız keserek devam ediyor. Borsa İstanbul dün gelişmekte olan piyasalara paralel bir seyir izliyor. Yeniden yapılandırılan Türkiye kredilerine uluslararası yatırımcı ilgisi haberinin desteğiyle banka endeksi yüzde 2.0 artarken, sanayi endeksi yüzde 0.7 geriledi.

“Doların küresel olarak güçlenmesi ve Arjantin varlıklarındaki satışlar nedeniyle hafif satıcılı bir açılış ve Para Politikası Kurulu öncesi sakin bir seyir bekliyoruz. Genel piyasa beklentisi ve İş Yatırım tahmini Merkez Bankası’nın faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde.”