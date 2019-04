PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.2 artışla başladı, dolar 5.81 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 19 Nisan () – Paskalya tatili nedeniyle küresel düzeyde birçok piyasanın kapalı olduğu haftanın son işlem gününde, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Çarşamba gününe yüzde 0.56 artışla 97 bin 82 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 1.34 düşüşle 97 bin 886 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, 128 bin 850 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.7 ve yüzde 20.88 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7880 lira ve en yüksek 5.8347 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5170 lira ve en yüksek 6.5664 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5359 lira ve en yüksek 7.5950 lirayı gördükten sonra 7.56 – 7.57 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Döviz rezervi bilmecesi…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya piyasalarından gelen karışık sinyallerin devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Wall Street beklentilerden güçlü perakende satış verileriyle yükselmeye devam ediyor. Avrupa borsaların zayıf PMI verileri sonrası kar satışlarıyla geriliyor. Gelişmekte olan ülke varlıkları güçlü doların baskısı altında kan kaybediyor.

"Politik belirsizliğin azalması ümidi ile Türkiye varlıklarında başlayan yükseliş maalesef kısa sürdü. Financial Times gazetesinin Merkez Bankası’nın net rezervlerinin bankalarla swap işlemleri dolayısıyla gerçekte olduğundan 12 milyar daha fazla göründüğü iddiası üzerine Türkiye varlıklarında gelişmekte olan piyasalara göre daha sert kayıplar görülüyor.

“Bizim yaptığımız hesaplamalar Merkez Bankası’nın açıkladığı IMF tanımlı net döviz rezervi rakamının bankalarla yapılan swap işlemlerinden etkilenmediğine işaret ediyor. Bu anlamda Financial Times tarafından yapılan hesaplamayı doğru bulmuyoruz. Ancak son dönemde rezervlerdeki azalmayı Hazine’nin dış borç ödemeleri ve Botaş’ın enerji ithalatı ile açıklayamadığımızı da belirtelim.

"ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Ancak lirada devam eden değer kayıplar nedeniyle olası yükselişin kalıcılığı konusunda emin değiliz. Paskalya tatili dolayısıyla gelişmiş piyasalar genelde kapalı olduğu için Borsa İstanbul’da işlem hacminin düşük olması bekleniyor."