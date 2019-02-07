PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.16 artışla başladı, dolar 5.22 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST) güne yüzde 0.16 artışla 102 bin 752 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 0.13 artışla 102 bin 584 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.11 artışla 134 bin 345 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.51 ve yüzde 18.40 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2111 lirayı ve en yüksek 5.2327 lirayı gördükten sonra 5.22– 5.23 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9144 lirayı ve en yüksek 5.9551 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7432 lirayı ve en yüksek 6.7785 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Doların tedirgin edici yükselişi” başlıklı günlük piyasa bülteninde doların hızlı yükselişi sonrasında küresel piyasalarda sınırlı ıkar satışları görüldüğü belirtildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Doların yüzde 1.0’in üzerinde değer kazanması ve beklentilerin altında kalan şirket karları sene başından beri yüzde 9.0’a yakın yükselen piyasaların soluklanmasına neden oldu.

“Gün içi gelen sert satışlara rağmen 101 bin 600 seviyesinde tutunan Borsa İstanbul 102 bin 300 seviyesindeki kritik desteğinin üzerinde kapatmayı başardı. Liranın değer kaybına paralel bankalardan sanayi hisselerine geçiş dikkat çekiyor.

“Gün içi açıklanacak Avrupa büyüme tahminleri ve kritik bir seviyeye gelen DXY dolar endeksindeki hareket piyasaların yönünün belirlenmesinde etkili olacak.”