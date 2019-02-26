PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.07 düşüşle başladı, dolar 5.30 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Şubat () – Güne yüzde 0.07 düşüşle 104 bin 261 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 104 bin 5 puanı ve en yüksek 104 bin 567 puanı gördükten sonra, yüzde 0.05 kayıpla 104 bin 275 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.13 artışla 136 bin 430 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.4 düşüşle yüzde 15.09 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.05 düşüşle yüzde 18.78 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2991 lirayı ve en yüksek 5.3176 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0172 lirayı ve en yüksek 6.0479 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9445 lirayı ve en yüksek 6.9890 lirayı gördükten sonra 6.98 – 6.99 lira aralığında işlem görüyor.

Oyak Yatırım’ın “Yatay bir açılış bekliyoruz” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD ile Çin’in ticaret görüşmelerinin olumlu yönde ilerlemesi dünkü işlemlerde küresel hisse senedi piyasalarını destekledi. Ancak ABD’nin otomotiv sektöründe Avrupa’yı hedef alan gümrük vergileri ve Brexit’e yönelik endişeler risk unsuru olarak kalmayı sürdürüyor.

“Fed Başkanı Jerome Powell bugün Senato Bankacılık Komitesi'nde yarıyıl sunumunu yapacak olup veri akışı açısından zayıf bir gün olacak.

“BİST-100 Endeksi yeni haftaya yükselişle başladı. Olası yükselişlerde 106 bin puan seviyesi direnç olarak izlenebilir.“