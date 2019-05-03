PİYASALAR –BİST100 güne yüzde 0.07 artışla başladı, dolar 5.97 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 3 Mayıs () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.07 artışla 94 bin 245 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 1.3 düşüşle 94 bin 179 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.35 artışla 120 bin 617 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 19.87 ve yüzde 24.06 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.9580 lira ve en yüksek 5.98 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6563 lira ve en yüksek 6.6811 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7719 lira ve en yüksek 7.8029 lirayı gördükten sonra 7.79 – 7.80 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Fed rüzgarı zayıflıyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Çarşamba günkü toplantının ardından Fed Başkanı'nın yaptığı konuşmada faizlerde yakın zamanda yukarı veya aşağı yönlü bir hareket için koşulların oluşmadığı yönünde açıklaması piyasalar tarafından yeterince güvercin bulunmadı. Açıklamanın ardından dolar endeksi tekrar 97.5 seviyesine yükseldi. Bu seviyenin aşılması durumunda bir sonraki direnç seviyesi 97.75 civarında. Öte yandan İstanbul seçimleri ile ilgili devam eden belirsizlik lira varlıkları baskılamaya devam ediyor. Dün MSCI Türkiye endeksi yüzde 1.6’lık değer kaybı ile GOÜ endeksinin yüzde 1.5 altında kaldı. BIST Banka endeksindeki satışlar endeksi tekrar 118 bin desteğine yaklaştırdı. BIST Banka endeksinin bu seviyelerden gelebilecek tepki alımları ile bugün 118 bin seviyesinin üzerinde kalabileceğini düşünüyoruz. Seçimler ile ilgili YSK kararı haftaya kalmış görülüyor. Saat 10:00 da açıklanacak Nisan ayı enflasyon verileri (TÜFE için İş Yatırım ve Piyasa tahmini : yüzde 2.4), ve piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak FITCH’in Türkiye değerlendirmesi, yurtdışında ise öğleden sonra açıklanacak ABD istihdam rakamları günün önemli veri akışları. FITCH’ in Türkiye için yabancı para uzun vadeli notu halihazırda yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında. Görünüm ise negatif. Dün akşam beklentilerin üzerinde 1Ç net kar rakamı açıklayan Yapı Kredi Bankası hisselerine olumlu piyasa tepkisi görebiliriz. Lira dolara karşı sabahki işlemlerde hafif değer kaybı ile 5.97 seviyesinde işlem görüyor. “