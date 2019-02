PİYASALAR - BİST100 güne yüzde 0.06 düşüşle başladı, dolar 5.27 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.06 düşüşle 102 bin 71 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü 102 bin 130 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.05 artışla 134 bin 205 puanda.

ABD ekonomisi için 2018 4. çeyrek büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Atlanta Fed, 6 Şubat'ta yüzde 2.7 olarak açıkladığı 4. çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 1.5'e düşürdü. Tüketimde büyüme için tahminni de yüzde 3,87'den 2,6'ya indirdi.

ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan da, Fed'in faizleri bu yıl ve gelecek yıl getireceği seviyeye yönelik tahminlerini düşürdü.

JP Morgan'ın değerlendirmesinde Fed'den bu yıl ve gelecek yıl birer faiz artırımı beklendiğive 2019 için faizi tahminini yüzde 2.75 ve 2020 için yüzde 3.0 olarak belirtildi.

JP Morgan daha önce Fed'in bu yıl faizini yüzde 3.0'e ve gelecek yıl 2 faiz artırımı daha yaparak yüzde 3.5'e yükselteceğini tahmin ediyordu.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.04 ve yüzde 18.53 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2699 lirayı ve en yüksek 5.2933 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9197 lirayı ve en yüksek 5.9769 lirayı gördükten sonra 5.96 – 5.97 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7481 lirayı ve en yüksek 6.7743 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “S&P değerlendirmesi bekleniyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dükü işlemlerde beklentimiz doğrultusunda BIST 100 endeksi 101 bin seviyesinde destek bularak günü 102 bin 130 seviyesinde kapattı.

“Yurtdışı piyasalara baktığımızda Rusya, Polonya endekslerinde satışlar devam ederken, önceki günlerde aynı grupta satılan Türkiye, Brezilya ve Arjantin endeksleri dün olumlu yönde ayrıştı. Öte yandan petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor. Bu sabah itibarı ile brent 65 doların hemen üzerinde işlem görüyor. Çin-ABD görüşmeleri üst düzeyde devam ediyor, bugün Xİ Jinping’in de görüşmelere katılması bekleniyor. 60 günlük süre uzatımı, ve derin farklılıklar, dikkate alındığında konu piyasanın gündeminde bir süre daha kalacak gibi. En azından Trump-Jinping görüşme tarihi belli olana kadar. Bu sabah itibarı ile Asya endekslerinde yüzde 1.0 – yüzde 2.0 arasında satışlar gözleniyor. S&P vadelileri de yüzde 0.3 ekside.

Dünkü yazımızda bahsettiğimiz ve dün test edilen BIST 100 için destek seviyesi (101K) halen geçerli. Piyasaların gözü akşam kapanıştan sonra gece yarısına doğru açıklanması beklenen S&P Türkiye not değerlendirmesinde olacak. Hafta başında belirttiğimiz gibi, not indirimi için risklerin azaldığı dikkate alındığından görünümün durağandan pozitife dönmesi için zemin bulunuyor. “