PİYASALAR –BİST100 güne yüzde 0.06 artışla  başladı, dolar 5.87 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Haziran () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 0.06 artışla 92 bin 309 puanda başladı. Endeks, Pazartesi gününü yüzde 1.61 artışla 92 bin 249 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.02 düşüşle 121 bin 676 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 18.42 ve yüzde 22.29 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8601 lira ve en yüksek 5.8788 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5855 lira ve en yüksek 6.6095 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3479 lira ve en yüksek 7.3732 lirayı gördükten sonra 7.36 – 7.37 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Fed toplantısı, İstanbul seçimi ve G20 öncesi fiyatlamalar” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Geçtiğimiz haftaki zayıf göreceli performansın ardından lira varlıklar haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların Çarşamba günkü Fed toplantısında faiz indirimi beklentilerini güçlendirecek olası açıklamalar, hafta sonunda İstanbul seçimleri ile ilgili belirsizliğin sona erecek olması ve önümüzdeki hafta sonu G20 toplantısı ile ilgili beklentileri fiyatlamaya başladığını düşünüyoruz. 28-29 Haziran tarihinde yapılacak G20 toplantısında gözler Trump-Erdoğan görüşmesinde, özellikle S400 sorunu konusunda kaydedilebilecek gelişmelerde olacak.

“Yurtiçinde Nisan ayı sanayi üretimi, yurtdışında ise Euro bölgesi enflasyon verileri günün önemli haber akışları.”