PİYASALAR –BİST100 güne yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 6.17 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.04 artışla 90 bin 312 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 1.32 düşüşle 90 bin 272 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 117 bin 374 puanda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bu sabah BIST-30 endeksinin Haziran sonu vadeli kontratları ilk işlemlere yüzde 0.17 düşüşle 116.575 düzeyinde başladı. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 20.99 ve yüzde 25.22 düzeylerinde sabit kaldı.

Küresel piyasaların odağında, Washington'da bugün devam etmesi beklenen ABD - Çin ticaret görüşmeleri de bulunuyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Çin'in bir ticaret anlaşması yapmak istediğinin işaretini aldık. Ekiplerimiz müzakereleri sürdürüyorlar. Bugün masaya oturacağız. Masada ne olduğunu göreceğiz" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Liu He liderliğindeki Çin heyeti bugün Washinton'a gidecek. Washington'daki müzakerelerin iki gün sürmesi bekleniyor.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 6.1579 lira ve en yüksek 6.1958 lirayı gördükten sonra, 6.17 - 6.18 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8977 lira ve en yüksek 6.9475 lirayı gördükten sonra, 6.93 – 6.94 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0124 lira ve en yüksek 8.0731 lirayı gördükten sonra 8.05 – 8.06 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “ABD – Çin görüşmelerinde son viraj…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Posta kutumuzda kötü haberler ile güne başlıyoruz. Çin’i mutabakatı bozmakla suçlayan Başkan Trump anlaşma sağlanmazsa Cuma gününden itibaren 100 milyar dolarlık ilave gümrük tarifesinin devreye gireceğini açıkladı. Açıklama sonrası ABD ve Çin hisse senetlerinden başlayarak Asya geneline yayılan bir satış dalgası görülüyor. Başkan Trump’ın çıkışını ABD’nin pazarlık stratejisinin parçası olarak görmeye ve iki ülkenin sonunda anlaşacağına inanmaya devam ediyoruz. Ancak kısa vadede oynaklık dayanılamayacak kadar yüksek olabilir. Türkiye varlıkları dünyaya göre daha kötü performans göstermeyi sürdürüyor. İstanbul seçimlerinin yinelenmesi kararı sonrasında Türk lirasından, devlet tahvillerine, kredi temerrüt takaslarından, hisse senetlerine tüm varlık guruplarında sert satışlar görüldü. ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki kayıplara paralel Türkiye varlıklarında hafif satıcılı bir seyir bekliyoruz.

“Türk lirasında sabah ilk işlemlerde görülen alımlar ve bankaların endekse göre daha güçlü olması endeksin 90 bin destek seviyesinin üzerinde tutunmasını sağlayabilir. İlk çeyrek karları beklentilerden iyi gelmeye devam ediyor. Sonuçları açıklanan banka dışı şirketlerin üçte ikisi, bankaların ise tamamı beklentileri yendi."