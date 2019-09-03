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PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.03 düşüşle başladı, dolar 5.81 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 0.03 düşüşle 98 bin 313 puanda başladı. Endeks bir önceli günü yüzde 1.68 artışla 98 bin 342 puanda tamamlamıştı. BİST Bankacılık Endeksi, düne göre değişmeden, yeni güne...
EKONOMİ 03.09.2019, 08:05
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 0.03 düşüşle 98 bin 313 puanda başladı. Endeks bir önceli günü yüzde 1.68 artışla 98 bin 342 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi, düne göre değişmeden, yeni güne 138 bin 94 puanda başladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.93 ve yüzde 16.31 düzeyindeler.
Erken işlemlerde:
- dolar en düşük 5.8040 lira ve en yüksek 5.8237 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3515 lira ve en yüksek 6.3767 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.9685 lira ve en yüksek 7.0140 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında işlem görüyor.
BİST Bankacılık Endeksi, düne göre değişmeden, yeni güne 138 bin 94 puanda başladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.93 ve yüzde 16.31 düzeyindeler.
Erken işlemlerde:
- dolar en düşük 5.8040 lira ve en yüksek 5.8237 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3515 lira ve en yüksek 6.3767 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.9685 lira ve en yüksek 7.0140 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında işlem görüyor.
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