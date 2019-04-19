PİYASALAR – BİST100 gün ortasında yüzde 0.18 artıda, dolar 5.79 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 19 Nisan () – Paskalya tatili nedeniyle küresel düzeyde birçok piyasanın kapalı olduğu haftanın son işlem gününde, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 96 bin 756 puanı ve en yüksek 97 bin 293 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.18 artışla 97 bin 64 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 128 bin 810 puanı ve en yüksek 129 bin 794 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.28 artışla 129 bin 208 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.7 ve yüzde 20.88 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7880 lira ve en yüksek 5.8347 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5170 lira ve en yüksek 6.5664 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5359 lira ve en yüksek 7.5950 lirayı gördükten sonra 7.53 – 7.54 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftayı zayıf veri akışı ile tamamlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan İmalat PMI verisi Nisan ayında bir önceki aya göre sınırlı yükseldi ve 49.5 oldu.

“Almanya’da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalırken, yıllık bazda yüzde 24 düzeyinde arttı. Almanya’da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Nisan ayında piyasa beklentisi altında 44.5 oldu.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi Nisan ayında beklentilerin hafif altında 47.8 değerinde gerçekleşti.

“İngiltere’de açıklanan Perakende Satışlar verisinde Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 arttı.

“ABD’de açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi verisi Nisan ayında beklentilerin altında 8.5 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Mart ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 1.6 arttı. ABD’de açıklanan öncü İmalat PMI verisi Nisan ayında piyasa beklentisi altında 52.4 oldu. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı. Bugün, Kutsal Cuma ve Paskalya Tatili nedeniyle piyasaların birçoğu kapalı olacak.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri Şubat 2019 verilerine göre, 2019 Şubat sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.0 artışla 243,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3.3 artışla 606.5 milyar dolar oldu. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda –353.1 milyar dolar iken 2019 Şubat sonunda –362.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Haftanın dördüncü işlem gününde, yurtiçinde 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan artış sonrasında lira varlık fiyatlamaları üzerinde baskının artması ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan değerlenme sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.8516 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda bu bölgede tutunamadığı ve günü 5,7905 düzeyi civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.34 düşüş ile 96 bin 886 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.3 milyar oldu."