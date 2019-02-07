PİYASALAR – BİST100 gün ortasında yüzde 0.01 düştü, dolar 5.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat () – Güne yüzde 0.16 artışla 102 bin 752 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 102 bin 323 puanı ve en yüksek 102 bin 937 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.01 düşüşle 102 bin 576 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.59 artışla 134 bin 987 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.0 artışla yüzde 14.80 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.40 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2111 lirayı ve en yüksek 5.2677 lirayı gördükten sonra 5.24– 5.25 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9144 lirayı ve en yüksek 5.9907 lirayı gördükten sonra 5.97 – 5.98 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7432 lirayı ve en yüksek 6.8109 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.80 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “ABD'nin Beceriksizliği” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD Tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gelmesinden sonra dolar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke paralarına karşı hafif hafif değer kazanıyor. Dolar/TL 5.18'den 5.23'e geldi. “Borsada ise BIST100, 102 bin 200’ün altında kapanış yapmadan beş gündür dar bantta dolanıyor. 103 bin 500 üzeri ‘güçlü al’ 102 bin altı ‘ciddi satış riski’ olarak görmeye devam ediyoruz.

“ABD'nin Kasım ayı dış ticaret açığı yüzde 11.5 düşüşle 49.3 milyar dolara geriledi. Beklenti 54 milyar dolardı. Ancak Çin'le ticaret açığı ise bir türlü azalmıyor. 2017 Kasımında ABD Çin'e 12.7 milyar ihracat yaparken 2018 Kasım'da 8.7 milyar dolara inmiş. Evet doğru, ABD’den daha az mal almaya başlamışlar. İthalat ise 48.1 milyardan 46.5 milyar dolara inmiş. Trump, ay sonuna doğru Çin lideri Xi ile görüşüp ABD-Çin anlaşmasını nihai hale getirmeyi planlıyorken bu haberler hiç de moralini düzeltecek gibi değil. 2018’de o kadar mücadele verdi ve 2017 sonunda 375 milyar dolara ulaşan Çin'e ticaret açığı 2018de 413 milyar dolara yükseldi. ABD'nin dünyadaki itibarının düşmesine paralel bir beceriksizlik gibi duruyor. Ve tabi ki durdurulamaz Çin'in gücünü de gösteriyor.

“Fed Başkanı Powell işi bilen ekonomistlere ‘faizlerde bir sonraki ayarlamayı yapmadan önce sabırlı olacağını’ söylemiş ve piyasaları coşturmuştu. Dün öğretmenlere konuştu: ‘ABD ekonomisi iyi bir noktada. Şu anda işsizlik düşük, fiyatlar yüzde 2.0 enflasyona yakın, bu yüzden iyi bir noktadayız’ dedi.”