PİYASALAR –BİST100 gün ortasında 0.69 artıda, dolar 5.88 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Haziran () – Güne yüzde 0.34 düşüşle 90 bin 476 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 90 bin 392 puanı ve en yüksek 91 bin 607 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.69 artışla 91 bin 417 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, işlemlere yüzde 0.35 düşüşle 117 bin 623 puanda başladıktan sonra gün içinde en düşükj 117 bin 623 puanı ve en yüksek 120 bin 54 puanı gördü ve gün ortasında yüzd e1.54 artışla 119 bi,n 849 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.11 artışla yüzde 18.42 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 22.67 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerde:

- dolar en düşük 5.86956 lira ve en yüksek 5.9290 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5801 lira ve en yüksek 6.6541 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3831 lira ve en yüksek 7.4702 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, yurtiçinde işsizlik oranı verisi ve global piyasalarda ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında yüzde 5.0 arttı. Çin’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin üzerinde yüzde 8.6 arttı.

“ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisi hafif altında yüzde 0.5 arttı. ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 0.4 arttı. ABD’de açıklanan İmalat Üretimi verisinde Mayıs ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 0.2 arttı. ABD’de açıklanan Kapasite Kullanım Oranı verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre beklentilerin hafif üzerinde yüzde 78.1 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Haziran ayında beklentilerin altında 97.9 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları Cuma gününü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Ödemeler Dengesi Gelişmeleri Nisan 2019 verilerine göre, Cari İşlemler Açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 4.263 milyar dolar azalarak 1.334 milyar dolara geriledi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 8.634 milyar dolar oldu.

“TCMB tarafından yayımlanan Beklenti Anketi İstatistikleri Haziran 2019 verilerine göre, 2019 yılı Haziran ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.1 iken, bu anket döneminde yüzde 0.91 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16.68 iken, bu anket döneminde yüzde 15.85'e gerilemiştir. 2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.43 lira iken, bu anket döneminde 6.30 lira oldu.

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü, görünüm negatif olarak açıkladı. Haftanın son işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.8612 – 5.9320 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.9055 seviyeleri civarında tamamladı.

BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0.32 yükseliş ile 90 bin 787 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.3 milyar lira olarak gerçekleşti.”