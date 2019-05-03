PİYASALAR –BİST100 gün orasında yüzde 0.22 ekside, dolar 5.97 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 3 Mayıs () – Güne yüzde 0.07 artışla 94 bin 245 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100, gün içinde en düşük 93 bin 476 puanı ve en yüksek 94 bin 396 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemerinde yüzde 0.22 kayıpla 93 bin 976 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.35 artışla 120 bin 617 puanda başladıktan sonra, en düşük 119 bin 824 puanı ve en yüksek 121 bin 283 puanı gördükten sonra, yüzde 0.96 artışla 121 bin 344 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.71 düşüşle yüzde 19.53 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 24.06 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.9580 lira ve en yüksek 5.9812 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6563 lira ve en yüksek 6.6811 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7719 lira ve en yüksek 7.8029 lirayı gördükten sonra 7.78 – 7.79 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, yurtiçinde enflasyon rakamı ve ABD’de TDİ veri seti ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Almanya’da açıklanan Perakende Satışlar verisi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 düştü. Almanya’da açıklanan İmalat PMI verisi Nisan ayında beklentilerin hafif altında 44.4 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan İmalat PMI verisi Nisan ayında beklentilerin hafif üzerinde 47.9 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan İnşaat PMI verisi Nisan ayında beklentilerin hafif üzerinde 50.5 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) gerçekleştirdiği Mayıs ayı toplantısı ardından yayımlanan notlarda, bankanın politika faiz oranında ve varlık alım programında beklentilere paralel değişikliğe gitmediği açıklandı. Banka politika faiz oranını yüzde 0.75 ve varlık alım programını 435 milyar Sterlin olarak korudu. Yayımlanan Enflasyon raporunda, banka 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 1.2’den yüzde 1.5’e ve 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1.5’den yüzde 1.6’ya yükseltti. Banka, enflasyon tahminini gelecek 12 ay için yüzde 2.35’ten yüzde 1.72’ye ve gelecek iki yıl için ise yüzde 2.07’den yüzde 2.05’e indirdi. BoE Başkanı Carney yaptığı değerlendirmede, Sorunsuz ve düzgün bir Brexit sonrasında tahminler doğru ise daha fazla faiz artışı gerekebileceğini ifade ederken, İngiltere Merkez Bankası’nın diğer merkez bankalarından oldukça farklı bir durumda olduğunu belirtti. Başkan, verilerde kısa vadede oynaklığın yüksek olabileceğini ifade etti. ABD’de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Mart ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 1.9 arttı. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

““İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit’ten elde edilen anket verilerine göre, Türkiye İmalat PMI verisi Nisan ayında bir önceki aya göre geriledi ve 46.8 düzeyinde gerçekleşti. Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.9552-5.9826 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5,9602 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 13 düşüş ile 94.179 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bugün, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.”