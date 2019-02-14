PİYASALAR - BİST100 eksiye döndü, dövizler hafif yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Güne yüzde 0.27 artışla 101 bin 923 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 100 bin 750 puanı ve en yüksek 101 bin 950 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.40 düşüşle 101 bin 235 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.23 düşüşle 132 bin 307 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.35 artışla yüzde 15 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.47 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2639 lirayı ve en yüksek 5.3177 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9446 lirayı ve en yüksek 5.9998 lirayı gördükten sonra 5.97 – 5.98 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7853 lirayı ve en yüksek 6.8408 lirayı gördükten sonra 6.80 – 6.81 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Biraz kâr mücadelesi” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD'de açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre, gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE önceki aya göre yüzde 0.2 yıllıkta yüzde 2.2 arttı. Oysa manşet TÜFE enerjideki düşüş nedeniyle aylıkta değişmedi ve yıllıkta yüzde 1.6 artış ile Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

“Enflasyonun Temmuz'da yüzde 2.9 ile zirve yaptığını ve şimdi yüzde 1.6’ya gerilediğini (yüzde 45 geriledi) ancak Çekirdek enflasyonun Temmuzdaki yüzde 2.4 zirvesinden sadece yüzde 8.0 gerilediğini söylersek ABD ekonomisindeki gücü daha net görebiliriz. Veriden sonra dolar dünyada akşama kadar yüzde 0.3 civarında değer kazanırken dün akşamdan beri de yüzde 0.3 daha değerlendi. Lira da bundan nasibini aldı: dün sabah 5.24 seviyelerindeyken bu sabah 5.28 civarında.

“Önceki gün 105 bine kadar yükseldikten sonra 103 bin 500 desteğine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, düne de alıcılı başlayıp 104 bin 455’e kadar yükseldikten sonra yine kar satışlarıyla karşılaştı ve üstelik 103 bin 500 ü kırınca şelaleye döndü. Endeks günü yüzde 2.04 düşüşle 101 bin 645 puandan kapatırken Banka Endeksi yüzde 3.2 düştü.

“Yurtdışı iyiyken düşüşe neden aramak gereksiz çünkü net bir şekilde kâr satışı. 4 Ocak’tan beri yaklaşık 5 milyar lira hisse ve kontrat alan 4 kurumun yatırımcılarının iki gündür 1 milyar TL civarında satış yaptıkları görülüyor. Bu arada Rusya borsasının da kar satışlarıyla karşılaştığını ve RTS Indeks’in yüzde 2.03 (tam BIST kadar) düştüğünü ifade edelim. Bugün Rusya, Türkiye ve İran liderleri Soçi’de Suriye için bir araya geliyorlar.

“ABD’de gündem yarın hükümetin kapanıp kapanmayacağı. Trump ile ilgili bir çok haber geliyor ama resmi bir imza yok. Avrupa’da ise Brexit ile beraber İspanya’da yarın hükümetin erken seçime gitmesi öne çıkıyor.”